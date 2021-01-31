Яшина и Пивоварова допрашивают по делу о воспрепятствовании движению транспорта в ходе несогласованной акции в Москве

Муниципального депутата Илью Яшина и исполнительного директора «Открытой России Андрея Пивоварова допрашивают по делу о воспрепятствование движению транспортных средств во время сегодняшней несогласованной акции в Москве в поддержку Алексея Навального. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин, на Пивоварова также составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. По этому обвинению ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Сегодня Яшин и Пивоваров были задержаны, когда вместе ехали на машине в районе трех вокзалов.
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…
Популярное за неделю
25 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)