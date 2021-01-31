Яшина и Пивоварова допрашивают по делу о воспрепятствовании движению транспорта в ходе несогласованной акции в Москве

Муниципального депутата Илью Яшина и исполнительного директора «Открытой России Андрея Пивоварова допрашивают по делу о воспрепятствование движению транспортных средств во время сегодняшней несогласованной акции в Москве в поддержку Алексея Навального. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин, на Пивоварова также составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. По этому обвинению ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Сегодня Яшин и Пивоваров были задержаны, когда вместе ехали на машине в районе трех вокзалов.