Жена Алексея Навального Юлия выпущена из полиции под обязательство о явке в суд

На нее составлен протокол об участии в несанкционированной акции. Суд назначен на завтра. Из полиции до суда выпущен и журналист Сергей Пархоменко. Ему вменяют препятствование движению транспортных средств на сегодняшней несанкционированной акции в поддержку Навального. С обвинение Пархоменко не согласен, о чем написал в протоколе, составленном на него. Суд рассмотрит этот протокол 26 февраля.