Число задержанных на акциях 31 января по всей России превысило 5000

По данным ОВД-Инфо сегодня на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального были задержаны 5021 человек. Это данные по 87 городам России. В Москве задержано более 1600 человек, в Петербурге — более 1100. Это рекорд по количеству задержанных, сообщают в ОВД-Инфо. Там отмечают, что как минимум 51 участника акции избили при задержании сотрудники силовых ведомств. Не менее 93 журналистов в 31 городе России были задержаны.

Согласно подсчетам правозащитников, на акциях 23 января полиция задержала 4 тыс. человек. Уже тогда эти цифры стали максимальными почти за десять лет, с декабря 2011 года.