Симоновский суд рассмотрит административное дело журналиста Пархоменко 26 февраля

Симоновский суд Москвы рассмотрит административное дело журналиста Сергея Пархоменко, задержанного на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, 26 февраля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам журналист.

«На меня оформили административный протокол по ч.6.1 ст.20.2, что я препятствовал движению транспорта. Протокол абсолютно лживый. В нем содержится абзац того, что не имело места в действительности: что я выкрикивал лозунги, что-то там перегораживал, кому-то мешал, нарушал, не откликался на многократные призывы полиции больше этого не делать. Это полная туфта», — заявил С.Пархоменко.

По словам журналиста, его задержали «в совершенно другом месте — не там, где это написано, совершенно не те люди, которые указаны в этом протоколе». «Я все это написал в этом протоколе. 26 февраля состоится заседание в Симоновском суде. Сначала они меня оставили до суда в камере там же в ОВД, но в результате суд назначили аж на 26 февраля, и меня выпустили буквально через час после того, как я оказался в этой камере», — заключил С.Пархоменко.