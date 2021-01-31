Щербинский суд Москвы рассмотрит административное дело Навальной в понедельник – адвокат

Щербинский районный суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении Юлии Навальной в понедельник. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Светлана Давыдова.

«Юлия Навальная была задержана в районе 14.20 в Москве, после чего ее долго возили по области, а в 16.30 привезли в отдел полиции «Щербинский». Там в 19.20 был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ч.6.1 ст.20.2 КоАП — «Участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств». Максимальное наказание по ней — 15 суток ареста», — рассказала адвокат.

Она уточнила, что Навальную отпустили из полиции. «Рассмотрение протокола состоится в понедельник, в 10.00, в Щербинском суде Москвы», — заключила С.Давыдова.