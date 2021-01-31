Беспрецедентным количеством задержаний закончилась акция в поддержку Алексея Навального в Петербурге

По данным ОВД-инфо, в городских отделениях полиции оказалось около тысячи человек.

В Петербурге силовики нарушили планы протестующих: последние намеревались собраться на тротуарах Невского проспекта, однако утром выяснилось, что на главную улицу города не пропускают без соответствующей прописки в паспорте. Более того, практически все ближайшие к изначальному месту сбора станции метро по разным причинам вдруг прекратили работать. Тогда сторонники Навального решили выйти к Пионерской площади у театра Юного зрителя. Там начались первые задержания: причем в автозаки попадали не только участники акции, но и журналисты. Пытаясь отбить одного из задержанных, неизвестный мужчина несколько раз ударил сотрудника ОМОНа: Следственный комитет практически сразу же возбудил против нападавшего уголовное дело. Достаточно быстро силовики зачистили Пионерскую площадь, тогда протестующие устроили шествие по центру города. В районе Сенной площади начались самые жесткие задержания: в частности, нескольких протестующих заносили в автозаки уже без сознания, одному человеку разбили голову, в таком виде он ждал доставки в отдел полиции. В силовиков летели снежки, однажды даже прозвучал взрыв – кто-то, судя по всему, бросил петарду. Во время столкновений с протестующими один из сотрудников полиции достал из кобуры табельное оружие, однако вскоре убрал его обратно. Акция закончилась ближе к четырем часам дня там же, где и началась, – на Пионерской площади.

Всего, по оценкам наших корреспондентов, в петербургской акции участвовало от шести до десяти тысяч человек.