В Москве возбуждено уголовное дело о перекрытия дорог митингующими на несогласованной акции в поддержку Навального

В Москве возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дорог митингующими на сегодняшней несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, задержанный сегодня исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров допрашивается по этому делу в качестве свидетеля. Пивоваров был задержан сегодня вместе с муниципальным депутатом Ильей Яшиным, когда они вместе ехали в машине. Об обстоятельствах задержания «Эху Москвы» рассказал сам Яшин.

Сегодня же вовремя несанкционированной акции был задержан журналист Сергей Пархоменко. Сейчас он уже на свободе. По словам журналиста, составленный на него протокол о воспрепятствовании движению, не соответствует действительности. Суд по делу Пархоменко назначен на 26 февраля.