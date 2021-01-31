Юлию Навальную, задержанную на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из ОВД

Жену политика Алексея Навального, обязали явиться в суд по составленному на нее административному протоколу.

Навальной вменяют одну из частей административной статьи о нарушении правил проведения митингов. Она касается участия в акции, повлекшей помехи в работе объектов инфраструктуры.

Жену Алексея Навального задержали в Сокольниках. За несколько минут до этого она опубликовала фотографию в Инстаграме, из которой следовало, что Навальная присоединилась к участникам акции в поддержку ее мужа. При этом в общей сложности супруга оппозиционера была задержана на 5 часов, а доставили ее в ОВД, располагающемся в так называемой Новой Москве. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Навальной Светлана Давыдова.

Теперь Юлии Навальной грозит от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, обязательные работы на срок до 100 часов или арест до 15 суток. Рассмотрение ее административного дела состоится в Щербинском суде Москвы уже завтра.

Сам Алексей Навальный продолжает оставаться в СИЗО Матросская тишина. Его поместили туда по ходатайству ФСИН, требующей заменить условное наказание политику по делу «Ив Роше» на реальное.