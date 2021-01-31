Екатерина Шульман и ее супруг покинули ОВД по Басманному району

Об этом сообщает адвокат Апологии протеста Александр Караваев. Ранее мужа Шульман допросили в качестве свидетеля по уголовному делу. Сотрудник полиции заявил, что его и еще четверых граждан задержали на станции метро Бауманская, поскольку на них сработала система распознавания лиц на камерах видеонаблюдения.