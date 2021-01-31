Глава СПЧ Фадеев обещает разобраться, почему на протестных митингах было задержано более 4000 человек

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев пообещал разобраться, почему на сегодняшних несогласованных протестных митингах было задержано более 4000 человек. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается задержаний тех, кто не проявлял агрессию – ну, не знаю. Уж очень много – 4000 человек. Здесь можно поразбираться, а надо ли было так много людей задерживать. Но это же административное правонарушение. Это же не уголовка», — заявил В.Фадеев.