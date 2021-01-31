СПЧ будет поднимать вопрос о снятии ограничений на проведение массовых мероприятий, установленных из-за пандемии

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека будет поднимать вопрос о постепенном снятии ограничений на проведение массовых мероприятий, которые были установлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Другое дело, что эпидемия идет на спад, и пора говорить о том, что надо возвращаться к нормальной социальной жизни в этой части. Чтобы люди могли выражать свой протест, в том числе на согласованных акциях. Мы за этим внимательно следим. И по мере того, как эпидемия будет ослабевать, мы будем поднимать этот вопрос», — сказал он.

Вместе с тем В.Фадеев подчеркнул, что сегодняшние акции «несогласованные, а в условиях эпидемии фактически запрещенные, и их участники должны отдавать себе отчет, что почти наверняка будут наказаны».

«Но мы будем в СПЧ поднимать вопрос о том, чтобы как можно скорее эти ограничения снять, начиная с ограничений на одиночные пикеты», — заключил он.