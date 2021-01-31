Глава СПЧ Фадеев заявил о наличии «очевидных ситуаций, когда протестующие вели себя агрессивно»

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что ему известно об «очевидных ситуациях, когда протестующие вели себя агрессивно». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть очевидные ситуации, когда протестующие вели себя агрессивно. В интернете сейчас много роликов. Есть эпизоды крайне агрессивного поведения: стычки с полицией, драки, где-то бросили петарду в сторону полицейских», — рассказал В.Фадеев.

Он также раскритиковал тех, кто не видит ничего опасного в закидывании полицейских снежками. «Знаете, вот говорят: «Забросали полицейских снежками», как будто это пуховые снежки в играх с девушками. В Москве оттепель была, снег очень жесткий – это фактически лед. Так что это такая «игра» не очень приятная», — пояснил В.Фадеев.