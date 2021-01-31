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22:08, 31 января 2021

4567 человек задержаны сегодня, по данным ОВД-Инфо, в ходе протестных акций по всей России

Это данные по 86 городам. В Москве число задержанных составило 1450 человек, в Петербурге — 997.



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