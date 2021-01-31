РКН внес в реестр запрещенных сайтов проект «Рупол» Александра Литреева

В нем содержатся данные о лицах, совершавших преступления, но так и не привлеченных к ответственности. Сам Литреев рассказал «МБХ медиа», что сайт проекта был запущен буквально накануне, однако уже сегодня оказался заблокирован по решению Таганского суда Москвы. По словам Литреева, причина блокировки ему пока неизвестна. При этом он отметил, что на сайте не было персональных данных.
2021-01-31T21:06:40+03:00
2021-01-31T21:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 31 января 2021
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