Глава СПЧ Фадеев обещает проверить информацию о применении к протестующим спецсредств

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пообещал проверить информацию о применении к протестующим спецсредств.

«Надо детально разбираться, потому что были сигналы о применении спецсредств, газа, светошумовых гранат. Вроде они не подтвердились, и МВД их опровергло. Надо соотносить степень силы воздействия правоохранителей в данной ситуации. Были сигналы о применении электрошокеров. Пока не подтвердились. Был сигнал о том, что в Петербурге полицейский вынул из кобуры оружие. Имея в виду, что в МВД очень жесткий регламент использования спецсредств и тем более оружия, это требует внимания с нашей стороны – так ли это», — сказал В.Фадеев.