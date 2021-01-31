В МВД заявили, что действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как уже установлено, этому предшествовали «агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции. В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом «О полиции» обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились».

По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее в местных СМИ было размещено видео этого инцидента. Это уже второе дело по факту насилия к правоохранителям на сегодняшней несогласованной акции. Ранее один из протестующих на Пионерской площади несколько раз ударил кулаком росгвардейца. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.