ЕС выразил сожаление реакцией российских властей на протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, протесты в России сегодня сопровождались массовыми задержаниями и непропорциональным применением силы. Высокий представитель ЕС считает, что люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий, России необходимо выполнять свои международные обязательства.