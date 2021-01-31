Суд в Москве назначил пять суток административного ареста сотруднику ФБК Дмитрию Низовцеву

У себя в Твиттере он пишет, что его признали виновным в призывах к участию в сегодняшней несанкционированной акции в поддержку Навального. Низовцев стал одним из первых наказанным в административном порядке в связи с воскресной акцией в Москве. ФБК признан российскими властями «иностранным агентом».

Политолог Аббас Галлямов сказал «Эху Москвы», что на сегодняшней акции оппозиция одержала политическую победу, победу в военном смысле слова одержала власть. Галлямов добавил, что пока невозможность оценить численность тех, кто вышел на несанкционированную акцию, потому что она проходила в разных местах.