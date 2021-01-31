Следователи установили личности еще 10 человек, которые участвовали в нападениях на полицейских во время протестов

Следственный органы установили личности еще 10 человек, которые во время несогласованных акций 23 и 31 января участвовали в нападениях на полицейских, хулиганстве и порче имущества. Таким образом, по сведениям ТАСС, в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января задержаны уже восемь человек, шесть них стали фигурантами дел о применении насилия к представителям власти. Четыре человека арестованы.