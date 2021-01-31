Члены ОНК обнаружили несовершеннолетнего в ОВД «Академический» среди задержанных на несанкционированной акции

Члены московской ОНК обнаружили несовершеннолетнего в ОВД «Академический» среди задержанных на несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС рассказала члена комиссии Марины Литвинович. В свою очередь ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал, что наблюдателей не пускают в отдел полиции в Западном Дегунино, где якобы объявлен план «Крепость». По его словам, все факты недопуска членов ОНК будут доведены до прокуратуры.