Члены ОНК обнаружили несовершеннолетнего в ОВД «Академический» среди задержанных на несанкционированной акции

Члены московской ОНК обнаружили несовершеннолетнего в ОВД «Академический» среди задержанных на несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС рассказала члена комиссии Марины Литвинович. В свою очередь ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал, что наблюдателей не пускают в отдел полиции в Западном Дегунино, где якобы объявлен план «Крепость». По его словам, все факты недопуска членов ОНК будут доведены до прокуратуры.
2021-01-31T20:06:33+03:00
2021-01-31T20:06:33+03:00
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20:06, 31 января 2021
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