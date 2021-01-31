Юлию Навальную отпустили из отдела полиции

«МБХ Медиа» передает, что на нее составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП). «Юлию Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. На нее составлен протокол по статье 20. 2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Завтра судебное заседание в Щербинском суде в 10:00 мск», — сообщила ТАСС адвокат Навальной Светлана Давыдова.