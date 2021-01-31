По данным СЖР, не менее 60 представителей СМИ по всей России задержаны на несанкционированных акциях в поддержку Навального. Как говорится в заявлении Союза, по итогам протестных акций организация сделает выводы и, в случае необходимости, обратится в правоохранительные органы по факту нарушений прав сотрудников СМИ.