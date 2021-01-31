Журналист Сергей Пархоменко, задержанный сегодня в Москве, останется в отделе полиции на 48 часов

Журналист Сергей Пархоменко, задержанный сегодня во время несанкционированной акции в Москве, останется в отделе полиции на 48 часов. Об этом «Эху Москвы» сообщила его супруга Варвара Горностаева. По ее словам, Пархоменко также могут оставить в полиции до суда, дату которого еще неизвестна. Пархоменко находится в ОВД «Нагатино» на Каширском шоссе.
2021-01-31T20:33:00+03:00
2021-01-31T20:33:50+03:00
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Эксклюзив Эха 20:33, 31 января 2021
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