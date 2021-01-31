Яшина и Пивоварова задержали в Москве

Председатель совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что его и директора «Открытки» Андрея Пивоварова задержала полиция.

«На подъезде к площади Трех вокзалов нашу машину из каршеринга заблокировали несколько автомобилей ДПС. Тут же подъехали оперативники Центра по противодействию экстремизму и бойцы ОМОНа. Нас попросили выйти из машины и задержали. Минут 30 мы ждали, пока за нами приедет автобус, чтобы увезти предположительно в ОВД «Измайлово», — рассказал И.Яшин.