Юлия Навальная находится в отделе полиции уже более трех часов, силовики «согласовывают, что ей вменять». Об этом сообщила «МБХ медиа» адвокат Светлана Давыдова.

«Просят с нас объяснения. Мы сказали, что вот вам наше заявление о незаконном задержании и последующем удержании», – сказала она.

Напомним, жену Алексея Навального Юлию Навальную задержали на акции протеста в Москве. Об этом сообщил журналист Сергей Пархоменко. Навальную доставили в Щербинский УВД по ТиНАО, адвокат заявлял, что ее не пускали к подзащитной, ссылаясь на антиковидные меры.