Президент союза офицеров группы «Альфа» Филатов считает, что меры по пресечению митингов были беспрецедентными

Президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов считает, что предпринятые силовиками меры по пресечению несогласованных акций в поддержку Алексея Навального были беспрецедентными, но позволили избежать массовых стычек с протестующими. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что меры по профилактике и нейтрализации проведения данного массового мероприятия были беспрецедентными. Основная задача, которая ставилась силовиками – не дать возможности протестующим в большом количестве собраться в одном месте. Поэтому был перекрыт периметр всего центра», — отметил А.Филатов.

С его точки зрения, «силовых стычек было намного меньше, чем в субботу 23 января, именно потому, что протестующим не удалось собраться в большом количестве в одном месте». «И это заслуга силовиков. Их работа была беспрецедентной, но очень профессиональной», — заключил А.Филатов.