Полиция отрицает применение газа и светошумовых гранат на несанкционированной акции в Петербурге

Об этом ТАСС сообщили в Управлении МВД Петербургу и Ленобласти. Ранее о применении силовиками спецсредств сообщал ряд СМИ. Между тем, источники «Интерфакса» в силовых структурах сообщили, что во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального в Петербурге имели место три случая нападения протестующих на полицейских. По аналогичным случая в Москве, по сведениям источника, к уголовной ответственности могут быть привлечены не менее 15 человек. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сказал ТАСС, что выходящие на акции в поддержку Алексея Навального Россияне проявляют «избыточную агрессию» в отношении силовиков. Политолог Александр Кынев в эфире канала «Настоящее время» напротив назвал силовиков ответственными за насилие при разгоне протестной акции.