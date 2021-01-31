Число задержанных на сегодняшних несанкционированных акциях по всей России приближается к 4,5 тысячам

Число задержанных на сегодняшних несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального по всей России приближается к 4,5 тысячам. Такие данные приводит проект «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных — в Москве – более тысячи трехсот, в Санкт-Петербурге задержана почти тысяча человек.