Все станции Московского метро вернулись в штатный режим работы

Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Напомним, в течение дня по требованию полиции временно закрывались на вход и выход пассажиров станции столичного метро «Сухаревская», «Красные ворота» и «Сокольники». С 08:00 из-за несанкционированной акции сторонников Навального на вход и выход также были закрыты станции метро в районе Лубянки. В Мосгострансе сообщили, что снимаются ограничения на движение наземного транспорта, автобусы будут работать в штатном режиме.