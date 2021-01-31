В нескольких городах несогласованные акции, по данным ряда СМИ, собрали больше людей, чем неделю назад

В нескольких городах несогласованные акции в поддержку Навального, по данным ряда СМИ, собрали больше людей, чем неделю назад. При этом правозащитники на данный момент уже отмечают увеличившееся количество задержаний.

Протестные акции, как пишут местные издания, собрали больше людей в Новосибирске и Екатеринбурге. В общей сложности там на улицы, по их оценке, вышли свыше 12 тысяч человек. Интернет-издание «Открытые медиа» и вовсе утверждает, что в 40 крупнейших городах России в акциях могли принять участие от 60 до 100 тысяч человек. В Москве, согласно приведенной оценке, на пике было до 15 тысяч протестующих. МВД при этом называет число в 2 тысячи.

Между тем правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает о более чем 4 тысячах задержанных – больше, чем неделю назад. Больше всего задержанных, в Москве – почти 1200. Еще около 900 – в Санкт-Петербурге, более сотни отправившихся в автозаки в Красноярске, Нижнем Новгороде, Твери, Владивостоке и Новосибирске. Всего задержанные есть почти в сотне городов. Среди них и журналисты. По меньшей мере, 82 сотрудника СМИ, по данным правозащитников, были задержаны в ходе освещения несогласованных акций. Большая часть из них – в Москве, также отмечались задержания в Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи и Хабаровске.

Соратники Алексея Навального оценку численности несогласованных акций пока не приводили.

Петербургский журналист Георгий Марков рассказал о том, как полицейские задерживали его на акции протеста в Петербурге, применяя шокер и дубинки. Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал правоохранителей не задерживать журналистов, отметив, что будет «еще раз об этом говорить с руководством МВД».

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в нашем эфире сказал, что власть искренне не верит, что могут существовать причины для протестов. Неадекватная реакция властей ведет к озлоблению и вовлечению активную жизнь людей, которые изначально не были политизированы.