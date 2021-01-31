Полиция Петербурга задержала нескольких подростков в туалете ресторана после окончания митинга – корреспондент

Полиция Петербурга задержала нескольких подростков в туалете ресторана после окончания митинга. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Протестующие уже расходились с улиц, когда в ресторан рядом с местом окончания митинга вбежали сотрудники полиции в бронижилетах и вытащили подростков из туалета. Незадолго до этого подростки зашли с улицы, где стояли на крыльце, наблюдая, как расходятся люди и разъезжается спецтранспорт.

По предварительным итогам, в Петербурге задержано более 300 человек, однако, по сведениям корреспондента, еще не все заполненные автозаки доехали до отделений полиции. Общая численность протестующих, вышедших на улицы города, по оценкам корреспондента могла достигать 10 тысяч человек. Полиция в ходе митинга действовала очень жестко: людей без сознания заталкивали в автозак, били до крови.