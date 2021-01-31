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18:33, 31 января 2021

Мужчина напал на сотрудников ОМОН с битой в центре Москвы

По сведениям ТАСС, он задержан, пострадавших нет. Злоумышленнику может грозить уголовная ответственность по статье о насилии в отношении представителя власти. О мотивах задержанного не сообщается.



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