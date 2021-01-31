Политолог Екатерина Шульман сообщила о задержании своего мужа, сама она не задержана

В Москве задержали политолога и наблюдателя от Московской Хельсинкской группы Екатерина Шульман. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста». Ранее Шульман в эфире «Эха Москвы» рассказала о задержании своего мужа.
2021-01-31T18:16:52+03:00
2021-01-31T18:26:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2783020-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:16, 31 января 2021
UPD 18:24 В эфире «Дождя» Шульман уточнила, что задержали только ее мужа. Она решила поехать с ним. Сама политолог не задержана.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
МИД РФ: Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо? Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков. «Митинги», о которых вы заботитесь, являются незаконными. Что в таких случаях делают в США, всем известно – открывают стрельбу на поражение…