Политолог Екатерина Шульман сообщила о задержании своего мужа, сама она не задержана

В эфире «Дождя» Шульман уточнила, что задержали только ее мужа. Она решила поехать с ним. Сама политолог не задержана.

В Москве задержали политолога и наблюдателя от Московской Хельсинкской группы Екатерина Шульман. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста». Ранее Шульман в эфире «Эха Москвы» рассказала о задержании своего мужа.