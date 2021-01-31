В МИД РФ предупредили западные платформы об ответственности за фейки о незаконных акциях

Министерство иностранных дел РФ обратило внимание западных интернет-платформ о существующей ответственности за распространение ложной информации о несогласованных акциях. Об этом сообщается на странице ведомства в «Фейсбуке», передает ТАСС.



«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», — говорится в сообщении. — «Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона».



Как добавили в министерстве, обращаясь к представителям американской стороны, акции о которых идет речь, являются «не «запланированными», а незаконными».