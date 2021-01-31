Сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах России. В Москве и Петербурге из-за перекрытия центральных улиц организаторы несколько раз меняли точки сбора и маршруты шествий.

Число задержанных по всей стране, по данным ОВД-Инфо задержаны 3614 человек. Между тем в Москве задержаны 1013, в Петербурге – 726.

В течение дня были задержаны многие известные люди, в том числе супруга Алексея Навального, Юлия, член СПЧ Николай Сванидзе – его скоро отпустили, журналисты Сергей Пархоменко и Александр Минкин (его также отпустили).

В отличие от несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших неделю назад, на этот раз протестующие жалуются на применение не только дубинок, но и электрошокеров. Так, к примеру, из видео, опубликованного интернет-изданием «Важные истории», следует, что устройство применили к задержанному, лежавшему на земле. Как утверждается, он потерял сознание, в результате чего его унесли.

На применение электрошокера пожаловался и один из журналистов в Санкт-Петербурге. Как сообщает интернет-издание «Бумага», он был одет в жилет «Пресса», но, несмотря на это, его задержали. Также в Северной столице был слышен как минимум один хлопок. По разным данным, речь может идти о дымовой или светошумовой гранате.

Поступают сведения и о том, что некоторые удары силовиков пришлись по головам протестующих. В частности, правозащитный проект «ОВД-Инфо» пишет о таких случаях не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Новосибирске.

В Казани, в свою очередь, по данным-интернет-издания «Бизнес-online», некоторых задержанных укладывали лицом в снег. На появившейся фотографии видно, что таковых было, по меньшей мере, два десятка. А во Владивостоке полицейские оттеснили протестующих на лед Амурского залива, а затем задержали участников несогласованной акции, когда они вышли на берег.

Схожие методы задержания протестующих наблюдались и в Белоруссии в прошлом году, где местные жители выходили на акции против действующего президента страны Александра Лукашенко.

Среди задержанных по всей стране, по данным СЖР, были задержаны 35 сотрудников СМИ. Между тем ОВД-Инфо уточняет эту цифру до 82 человек.