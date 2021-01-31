Мужа наблюдательницы от Московской Хельсинкской группы Шульман задержали сотрудники полиции

Мужа политолога, наблюдательницы от Московской Хельсинкской группы Екатерина Шульман задержали сотрудники полиции. Об этом политолог сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Задержанным оказался мой муж, который сопровождал меня на наблюдении, мы находимся сейчас на станции метро Бауманская. Паспорт моего мужа в руках сотрудника полиции, его куда-то повезут, я поеду с ним в любом случае. По какой причине задержали, тоже не сообщают», — сказала она.

Е.Шульман отметила, что по итогам наблюдения сложно определить количество протестующих в Москве, так как участники акции постоянно передвигались «Мы прошли от Сухаревской площади до Сокольников и потом до Бауманской. Полностью перекрыт центр, машины гудели, протестующие им махали руками — шумно и многочисленно. Протестующим удалось меньшими силами добиться большего видимого эффекта в политическом поле», — заключила она.

По данным портала «ОВД-Инфо», по всей стране сейчас задержано 3838 человек.