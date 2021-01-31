Действия власти по пресечению протестных митингов бьют по рейтингу Путина — политолог

Действия власти по пресечению несогласованных протестных митингов напоминают «осадное военное положение» и бьют по рейтингу президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Такое ощущение, что у нас в стране осадное военное положение, и ничего другого, кроме как вводить войска в центр городов, власти не остается. Полное ощущение, что мы смотрим детектив про аргентинскую хунту или времена Пиночета», — заявил он.

С точки зрения А.Кынева, «ни о какой поддержки власти в этих условиях быть не может». «Эта картинка адресована и стране, и миру. Все это увидят. И рассказывать после этого о рейтинге Путина абсолютно бессмысленно. Это акт десакрализации, еще более чудовищный, чем фильм про дворец, который уже посмотрело больше 100 млн человек», — считает политолог.

По словам А.Кынева, главный вопрос заключается в том, зачем и кому это надо? «Власть, что, сумасшедшая? Она, что, не понимает, что подобными действиями резко расширяет информированность и повышает симпатию к протестующим? В нашей стране никогда не было такого, чтобы люди симпатизировали тем, кто арестовывает, разгоняет, дубасит», — заключил он.