Все станции московского метро в настоящее время работают штатно, сообщили в метрополитене

Все станции московского метро в настоящее время уже работают штатно, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на столичный метрополитен.



«Мосметро: все станции метро работают штатно», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в воскресенье с 08.00 часов на вход и выход закрывались центральные станции московского метрополитена: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Все ограниченияљ действовали до особого распоряжения полиции.