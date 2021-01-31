Сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России

Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом. В Москве и Петербурге из-за перекрытия центральных улиц организаторы несколько раз меняли точки сбора и маршруты шествий.

По данным ОВД-Инфо по всей стране задержано более 3200 человек. Как сообщил «Эху Москвы» Николай Сванидзе, на его глазах были задержаны политолог Екатерина Шульман с мужем. Они находятся в Басманном отделе внутренних дел. Как позднее уточнила Шульман «Эху», была задержана не она, а ее муж.

В Москве на Сухаревской площади задержали члена СПЧ Николая Сванидзе, но его скоро отпустили. В Нижнем Новгороде задержали еще одного члена президентского совета по правам человека, Игоря Каляпина. В столице на акции протеста без объяснения причин задержана супруга Алексея Навального, Юлия, адвоката Вячеслав Гимальди к ней пока не пускают. У ст.м. Сокольники задержан журналист Сергея Пархоменко. В Петербурге на митинге в поддержку Навального задержан и доставлен в полицию рэпер Оксимирон (Мирон Федоров).