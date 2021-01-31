Штаб Навального объявил о завершении протестной акции

«Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно — это дало результат», — говорится в их сообщении. На Комсомольской площади в Москве продолжают оставаться люди. Полиция задерживает протестующих.
2021-01-31T17:34:33+03:00
2021-01-31T17:54:36+03:00
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17:34, 31 января 2021
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