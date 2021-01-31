Андрея Пивоварова и Илью Яшина задержали в Москве

В Москве задержали Андрея Пивоварова и Илью Яшина. Об этом сообщает «Новая газета». Машину, в которой находились Яшин и Пивоваров, остановили сотрудники ДПС. По словам Яшина, силовики заблокировали их автомобиль. Сейчас их доставляют в ОВД Красносельский.
2021-01-31T17:25:06+03:00
2021-01-31T17:25:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:25, 31 января 2021
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