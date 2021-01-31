Юлию Навальную доставили в Щербинский УВД по ТиНАО

Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на адвоката Светлану Давыдову. Адвокат отмечает, что связи с Навальной нет, Давыдову не пускают к подзащитной. По словам адвоката в полиции объясняют такие действия антиковидными мерами.
2021-01-31T17:22:13+03:00
2021-01-31T17:22:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:22, 31 января 2021
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