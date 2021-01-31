Адвокатов не пускают к задержанным на протестных акциях в разных городах России — «ОВД-Инфо»

Адвокатов не пускают в отделы полиции к задержанным на протестных акциях в разных городах России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» Григорий Дурново.

«С допуском адвокатов плохо. Есть ощущение, что власти стали относиться хуже к адвокатам, рассматривать их чуть ли не как зачинщиков протестов. Адвокатов не пускают под к задержанным разными предлогами. Если говорить о адвокатах «ОВД-Инфо» семи адвокатам в четырех городах удалось пройти, других не пускают», — сказал он.

Г.Дурново добавил, что в Челябинске заведено первое уголовное дело о перекрытии улицы. По сведениям сотрудника «ОВД-Инфо» задержанным предъявляют обвинения, связанные с коронавирусными ограничениями, нарушением порядка проведения публичных мероприятий и неповиновением законным требованиям сотрудников полиции. Г.Дурново также добавил, что силовики действуют по отношению к протестующим все жестче.

«В разных городах при задержаниях на улице применяют электрошокеры. Очевидно, что уровень насилия со стороны сотрудников полиции увеличился. Есть серьезные травмы, разбитые головы, вывернутые руки, у людей приступы в автобусах, так как их набивают очень тесно», — заключил он.

По данным портала «ОВД-Инфо», по всей стране сейчас задержано 3329 человек.