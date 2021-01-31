Большинству задержанных в Петербурге инкриминируют статьи, не связанные с лишением свободы – депутат ЗакСа Вишневский

Большинству задержанных в Петербурге инкриминируют статьи, не связанные с лишением свободы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Тем, кого задержали, инкриминируют статьи, по которым возможен только штраф, а не административный арест. То есть их не могут продержать больше трех часов в отделении полиции. Есть очень много жестких задержаний с избиениями в кровь, видимо, полиция получила команду не стесняться. По нашим данным, число задержанных приближается к 500», — сказал он.

По мнению Б. Вишневского, власть дискредитирует себя грубыми задержаниями и применением силы к протестующим. Депутат также подчеркнул, что будет добиваться возбуждения уголовных дел по фактам применения насилия к протестующим со стороны полицейских.