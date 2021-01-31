Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой норвежских парламентариев. В числе других номинантов на премию называют Всемирую организацию здравоохранения, ЕСПЧ и экоактивистку Грету Тунберг. А президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира Лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановскую. Нобелевский комитет держит в секрете претендентов на премию в течение 50 лет, но кандидатуры могут раскрывать те кто их выдвигает.
2021-01-31T17:08:21+03:00
2021-01-31T17:08:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:08, 31 января 2021
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