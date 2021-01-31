Около 2 тысяч человек в Москве, по данным полиции, принимали сегодня участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. В числе задержанных есть и журналисты, сколько именно, силовое ведомство не уточняет. Официальных данных о числе задержанных не приводится.

По данным СЖР, на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержаны 35 работников СМИ. Как пояснил глава Союза Владимир Соловьев, большинство из них отпущены после проверки документов.

По последней информации задержано уже свыше 3 тысяч человек в 80 городах страны. Информацию о количестве задержанных публикует правозащитный проект ОВД-Инфо. Больше всего задержанных в ходе протестов было отмечено в Москве – около 800 человек. Свыше 400 участников акции оказались в руках силовиков в Санкт-Петербурге. Были отмечены случаи применения к задержанным электрошокеров.

Среди задержанных оказались и довольно известные личности – журналисты Максим Шевченко и Александр Минкин , исполнитель музыкального направления рэп Оксимирон, политический обозреватель Сергей Пархоменко. А также Член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе. При этом большинство из них позднее отпустили. Также во время акции в Москве была задержана супруга Алексея Навального – Юлия.

В Москве к вечеру эпицентр противостояния протестующих и силовиков переместился к СИЗО «Матросская тишина», где содержится оппозиционный политик.

Политолог Александр Кынев в эфире телеканала «Настоящее время» сказал, что картина подавления несанкционированных акций вызывает ощущение, что страна находится на осадном военном положении. У нас пострадавшие от власти всегда вызывают симпатию, добавил политолог, и жесткое пресечений акций протеста – это удар по рейтингу президента, считает политолог.