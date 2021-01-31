В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нападении на омоновца

Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по городу. Подозреваемый мужчина задержан. Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает Интерфакс. По версии следствия, днем 31 января на Пионерской площади участник несогласованной акции «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения», говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, добавили в СКР.