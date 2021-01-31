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Эксклюзив Эха 16:38, 31 января 2021

Журналиста МК Минкина отпустили из отдела полиции после задержания с плакатом «Свободу политзаключенным!»

Журналиста «Московского комсомольца» Александра Минкина отпустили из отдела полиции после задержания с плакатом «Свободу политзаключенным!». Об этом журналист сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я ничего не скандирован, стоял с плакатом самодельным, я на нем написал «Свободу политзаключенным!». Подошел к отделу полиции в Куркино и встал там с плакатом. Не в «Матросской тишине» и не в толпе. На меня составили протокол, плакат изъяли, все обошлось благополучно», — сказал он.

А.Минкин подчеркнул, что на нем не было опознавательных знаков работника СМИ, он вышел с плакатом как гражданин.

Акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят в разных городах России. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал к настоящему моменту 2700 задержанных по всей стране.



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