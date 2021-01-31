Z Архив новостей новости
5 6 6 7630
16:37, 31 января 2021

Неизвестный пытался покончить с собой в центре Москвы

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, недалеко от метро «Тверская» мужчина предпринял попытку самосожжения. Прохожие повалили его на землю, пламя удалось сбить. Пострадавший остался жив, ему оказывают помощь. Официальной информации по этому происшествию не поступало.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 января Поздравить…

5 252 6 5358 26.01
Блоги

Рожденные 25 января Поздравить…

5 234 6 5855 25.01
Новости

фото ТАСС Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике Миллиардер, которого СМИ часто называют другом Путина, сказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash…

5 179 6 73742
Новости

Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг / фото: Михаил Метцель / ТАСС Близкие друзья Владимира Путина, по данным прессы, могут публично заявить, что дворец под Геленджиком принадлежит им Источник интернет-издания Znak.com утверждает, что это сделают либо братья Борис и Аркадий Ротенберги, либо член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко…

5 106 6 38752
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 275 6 17100 27.01
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 90 6 64866
Новости

Директор ФБК получил уведомление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против Алексея Навального В эфире телеканала «Дождь» Иван Жданов сказал, что политик находится в статусе подозреваемого…

5 92 6 9094
Новости

ФБК призвал Джо Байдена ввести санкции против высокопоставленных российских граждан В Совете федерации призыв фонда Навального к США ввести санкции назвали «изменой родине»...

5 53 6 5398
Блоги

Мосгортранс: 31.01 по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 96 6 11877 30.01
Новости

Фонд борьбы с коррупцией попросил американского президента ввести санкции против ряда россиян Как передает телеканал CNN, всего в списке 35 человек, в том числе, несколько бизнесменов, близких к Владимиру Путину…

5 50 6 7292
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 88 6 14113 26.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 200 6 32055 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Аббас Галлямов политолог

О том, как сила делегитимизирует Есть два связанных с силой архетипа. Первый — спокойный, уверенный в себе и уважительный к противнику…

5 33 6 5464 14:29
Блоги

Алексей Мельников публицист

Уклониться от удара 31 января не стоит выходить на акции, попадать в приготовленную ловушку. Все, что протестующие хотели показать властям, уже показано. Все сказано…

5 201 6 34988 30.01
Новости

«ОВД-инфо»: Число задержанных на акциях протеста в России перевалило за тысячу Об этом сообщает «ОВД-инфо»...

5 35 6 6142
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 305 6 53401 26.01

Популярное за неделю

Новости

«Фонтанка»: Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге Это произошло после того как толпа попыталась отбить задержанных…

5 74 6 24851
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Доцент-расчленитель Соколов не успел узнать волшебное слово, которым в России снимаются все абсолютно вопросы. Он бы мог просто сказать, что у него забрало запотело…

5 47 6 119459 27.01
#слушать 52:31 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 66 6 17585 24.01
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Три вопроса к Владимиру Путину Владимир Путин говорит, что не смотрел фильм Навального, но может твердо сказать, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике. Однако в фильме Навального утверждается ровно то же самое…

5 237 6 361247 26.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России История с дворцом в Геленджике заставляет смотреть на глубинные экономические процессы, происходящие в нашей стране…

5 223 6 314709 26.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8979796
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4796032

Сегодня в эфире