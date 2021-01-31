Неизвестный пытался покончить с собой в центре Москвы

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, недалеко от метро «Тверская» мужчина предпринял попытку самосожжения. Прохожие повалили его на землю, пламя удалось сбить. Пострадавший остался жив, ему оказывают помощь. Официальной информации по этому происшествию не поступало.