Задержанную жену Алексея Навального Юлию везут в отделение полиции в Новой Москве

Задержанную на сегодняшней несанкционированной акции жену Алексея Навального — Юлию везут в отделение полиции в Новой Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. Юлия Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в Инстаграме, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.