Задержанную жену Алексея Навального Юлию везут в отделение полиции в Новой Москве

Задержанную на сегодняшней несанкционированной акции жену Алексея Навального — Юлию везут в отделение полиции в Новой Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. Юлия Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в Инстаграме, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.
2021-01-31T16:36:15+03:00
2021-01-31T16:36:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 31 января 2021
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